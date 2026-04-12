Минус 2350 российских БПЛА за март: боевая работа подразделений Третьего армейского корпуса. ВИДЕО
Подразделения противовоздушной обороны в зоне ответственности Третьего армейского корпуса значительно повысили эффективность в борьбе с вражескими дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в марте украинские военные уничтожили 2350 российских БПЛА, превысив предыдущие показатели почти на тысячу сбитых аппаратов.
Отмечается, что среди ликвидированных воздушных целей:
- 1343 ударных беспилотника, в частности:
1267 "Молния", 25 Shahed, 23 "Гербера", 20 Lancet, 1 "КУБ" и 7 тяжелых бомбардировщиков;
- 98 разведывательных БПЛА:
33 ZALA, 14 SuperCam, 20 "КВО", 21 "Орлан", 5 "СКАТ" и 5 "Мерлин";
- 909 малогабаритных дронов.
Успех обеспечен слаженной работой подразделений, в частности 1030-го ОЗРДн "Аквіла", Третьей штурмовой бригады, 60-й, 63-й ОМБр, 125-й ОВМБр и других подразделений корпуса.
Украинские военные продолжают удерживать контроль над небом и эффективно противодействовать воздушным угрозам противника.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль