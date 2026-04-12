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Минус 2350 российских БПЛА за март: боевая работа подразделений Третьего армейского корпуса. ВИДЕО

Подразделения противовоздушной обороны в зоне ответственности Третьего армейского корпуса значительно повысили эффективность в борьбе с вражескими дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в марте украинские военные уничтожили 2350 российских БПЛА, превысив предыдущие показатели почти на тысячу сбитых аппаратов.

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Отмечается, что среди ликвидированных воздушных целей:

  • 1343 ударных беспилотника, в частности:
    1267 "Молния", 25 Shahed, 23 "Гербера", 20 Lancet, 1 "КУБ" и 7 тяжелых бомбардировщиков;
  • 98 разведывательных БПЛА:
    33 ZALA, 14 SuperCam, 20 "КВО", 21 "Орлан", 5 "СКАТ" и 5 "Мерлин";
  • 909 малогабаритных дронов.

Успех обеспечен слаженной работой подразделений, в частности 1030-го ОЗРДн "Аквіла", Третьей штурмовой бригады, 60-й, 63-й ОМБр, 125-й ОВМБр и других подразделений корпуса.

Украинские военные продолжают удерживать контроль над небом и эффективно противодействовать воздушным угрозам противника.

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Автор: 

армия РФ (23330) уничтожение (10249) дроны (7627) 63 ОМБр (166) 60 ОМБр (91) Третий армейский корпус (151) 125 отдельная тяжелая механизированная бригада (9)
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