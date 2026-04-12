Мінус 2350 російських БпЛА за березень: бойова робота підрозділів Третього армійського корпусу. ВIДЕО
Підрозділи протиповітряної оборони у смузі відповідальності Третього армійського корпусу суттєво наростили ефективність у боротьбі з ворожими дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у березні українські військові знищили 2350 російських БпЛА, перевищивши попередні показники майже на тисячу збиттів.
Зазначається, що серед ліквідованих повітряних цілей:
- 1343 ударних безпілотники, зокрема:
1267 "Молнія", 25 "Shahed", 23 "Гербера", 20 "Lancet", 1 "КУБ" та 7 важких бомберів;
- 98 розвідувальних БпЛА:
33 "ZALA", 14 "SuperCam", 20 "КВО", 21 "Орлан", 5 "СКАТ" та 5 "Мерлін";
- 909 малогабаритних дронів.
Успіх забезпечено злагодженою роботою підрозділів, зокрема 1030-го ОЗРДн "Аквіла", Третьої штурмової бригади, 60-ї, 63-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр та інших підрозділів корпусу.
Українські військові продовжують утримувати контроль над небом та ефективно протидіяти повітряним загрозам противника.
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