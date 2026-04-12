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Мінус 2350 російських БпЛА за березень: бойова робота підрозділів Третього армійського корпусу. ВIДЕО

Підрозділи протиповітряної оборони у смузі відповідальності Третього армійського корпусу суттєво наростили ефективність у боротьбі з ворожими дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у березні українські військові знищили 2350 російських БпЛА, перевищивши попередні показники майже на тисячу збиттів.

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Зазначається, що серед ліквідованих повітряних цілей:

  • 1343 ударних безпілотники, зокрема:
    1267 "Молнія", 25 "Shahed", 23 "Гербера", 20 "Lancet", 1 "КУБ" та 7 важких бомберів;
  • 98 розвідувальних БпЛА:
    33 "ZALA", 14 "SuperCam", 20 "КВО", 21 "Орлан", 5 "СКАТ" та 5 "Мерлін";
  • 909 малогабаритних дронів.

Успіх забезпечено злагодженою роботою підрозділів, зокрема 1030-го ОЗРДн "Аквіла", Третьої штурмової бригади, 60-ї, 63-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр та інших підрозділів корпусу.

Українські військові продовжують утримувати контроль над небом та ефективно протидіяти повітряним загрозам противника.

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Автор: 

армія рф (21550) знищення (10569) дрони (8726) 63 ОМБр (166) 60 ОМБр (92) Третій армійський корпус (155) 125 окрема важка механізована бригада (9)
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