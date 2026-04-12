Сили безпілотних систем ліквідували понад 82 тисячі окупантів за 10 місяців. ВIДЕО
За 10 місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем було ліквідовано понад 82 000 одиниць живої сили противника.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, про це повідомили на каналі СБС ЗСУ 11 квітня.
Піхота противника - пріоритетна ціль угруповання СБС.
"Наша задача на цей рік: знищувати живу силу швидше, ніж противник встигає поповнювати свої лави. І тим самим поступово, але невідворотно підривати його наступальний потенціал", - додають бійці у коментарях до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль