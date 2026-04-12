Сили безпілотних систем ліквідували понад 82 тисячі окупантів за 10 місяців. ВIДЕО

За 10 місяців з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем було ліквідовано понад 82 000 одиниць живої сили противника.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, про це повідомили на каналі СБС ЗСУ 11 квітня.

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Піхота противника - пріоритетна ціль угруповання СБС.

"Наша задача на цей рік: знищувати живу силу швидше, ніж противник встигає поповнювати свої лави. І тим самим поступово, але невідворотно підривати його наступальний потенціал", - додають бійці у коментарях до відео.

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