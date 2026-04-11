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Дронарі "Сталевого кордону" знищили 6 укриттів і автівку окупантів під антидроновою сіткою. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по позиціях противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході бойової роботи було знищено низку ворожих цілей.

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Серед уражених об’єктів:

  • 6 укриттів;
  • артилерійська гармата;
  • транспортний засіб, схований під антидроновою сіткою;
  • 2 окупанти.

Кадрами знищення техніки противника бійці поділилися у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (21544) ДПСУ Держприкордонслужба (6810) прикордонники (1273) знищення (10564) артилерія (926) дрони (8721)
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