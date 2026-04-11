Дронарі "Сталевого кордону" знищили 6 укриттів і автівку окупантів під антидроновою сіткою. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по позиціях противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході бойової роботи було знищено низку ворожих цілей.
Серед уражених об’єктів:
- 6 укриттів;
- артилерійська гармата;
- транспортний засіб, схований під антидроновою сіткою;
- 2 окупанти.
Кадрами знищення техніки противника бійці поділилися у телеграм-каналі ДПСУ.
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