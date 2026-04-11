Дронари "Сталевого кордону" уничтожили 6 укрытий и автомобиль оккупантов под антидроновой сеткой. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА бригады "Сталевий кордон" нанесли удары по позициям противника на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий был уничтожен ряд вражеских целей.

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Среди пораженных объектов:

6 укрытий;

артиллерийская пушка;

транспортное средство, спрятанное под антидроновой сеткой;

2 оккупанта.

Кадрами уничтожения техники противника бойцы поделились в Telegram-канале ГПСУ.

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