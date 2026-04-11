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Дронари "Сталевого кордону" уничтожили 6 укрытий и автомобиль оккупантов под антидроновой сеткой. ВИДЕО
Пограничники-операторы БПЛА бригады "Сталевий кордон" нанесли удары по позициям противника на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий был уничтожен ряд вражеских целей.
Среди пораженных объектов:
- 6 укрытий;
- артиллерийская пушка;
- транспортное средство, спрятанное под антидроновой сеткой;
- 2 оккупанта.
Кадрами уничтожения техники противника бойцы поделились в Telegram-канале ГПСУ.
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