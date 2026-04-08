Пилот 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразил дроном оккупанта в "центр принятия решений". ВИДЕО 18+

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" во время боевых вылетов уничтожили оккупанта на открытой местности на дороге.

Как сообщает ЦензорНЕТ, во время подлета украинского БПЛА рашист даже не пытался убежать, а пилот, воспользовавшись моментом, поразил врага в его "центр принятия решений".

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Вследствие попадания у захватчика оторвало нижние конечности, а цель была ликвидирована.

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