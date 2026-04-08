У российских войск критические проблемы с логистикой из-за работы украинских дронов, - 66-я ОМБр. ВИДЕО
В зоне ответственности 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго зафиксировано критическое ухудшение логистики российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ключевым фактором стала эффективная работа украинских беспилотных систем, которые создали плотную зону поражения.
Отмечается, что из-за значительных потерь техники противник вынужден использовать живую силу для транспортировки грузов.
Российские военные переносят снабжение пешком на значительные расстояния, однако часто не достигают пунктов назначения из-за постоянных ударов с воздуха.
В то же время оккупанты пытаются применять альтернативные средства логистики, в частности наземные роботизированные комплексы, мотоциклы и даже беспилотники типа "Молния", которые используются для доставки грузов.
В таких условиях эвакуация раненых значительно затруднена.
По имеющейся информации, в марте доля потерь среди раненых в российской армии достигла около 75%.
На обнародованных кадрах — боевая работа 2-го механизированного батальона "Внуки Адольфины".
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