В зоне ответственности 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго зафиксировано критическое ухудшение логистики российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ключевым фактором стала эффективная работа украинских беспилотных систем, которые создали плотную зону поражения.

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Отмечается, что из-за значительных потерь техники противник вынужден использовать живую силу для транспортировки грузов.

Российские военные переносят снабжение пешком на значительные расстояния, однако часто не достигают пунктов назначения из-за постоянных ударов с воздуха.

В то же время оккупанты пытаются применять альтернативные средства логистики, в частности наземные роботизированные комплексы, мотоциклы и даже беспилотники типа "Молния", которые используются для доставки грузов.

В таких условиях эвакуация раненых значительно затруднена.

По имеющейся информации, в марте доля потерь среди раненых в российской армии достигла около 75%.

На обнародованных кадрах — боевая работа 2-го механизированного батальона "Внуки Адольфины".

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