Попытка прорыва группы рашистов к линии соприкосновения провалилась: пилоты "Фурии" ликвидировали двух оккупантов. ВИДЕО

На одном из направлений вблизи государственной границы украинские военные 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины сорвали попытку продвижения российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделение РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" своевременно обнаружило движение противника.

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Отмечается, что группа российских военных пыталась незаметно приблизиться к линии соприкосновения, однако была обнаружена аэроразведкой. После этого по врагу отработали FPV-дроны.

Услышав звук беспилотников, оккупанты пытались спрятаться в лесополосе, однако это не помогло.

Вследствие ударов по меньшей мере двое захватчиков были ликвидированы.

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