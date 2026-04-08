Спроба прориву групи рашистів до лінії зіткнення провалилась: пілоти "Фурії" ліквідували двох окупантів. ВIДЕО
На одному з напрямків поблизу державного кордону українські військові 16-го армійського корпусу Збройних Сил України зірвали спробу просування російської піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" своєчасно виявив рух противника.
Зазначається, що група російських військових намагалася непомітно наблизитися до лінії зіткнення, однак була виявлена аеророзвідкою. Після цього по ворогу відпрацювали FPV-дрони.
Почувши звук безпілотників, окупанти намагалися сховатися в лісосмузі, проте це не допомогло.
У результаті ударів щонайменше двоє загарбників було ліквідовано.
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