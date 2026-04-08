Спроба прориву групи рашистів до лінії зіткнення провалилась: пілоти "Фурії" ліквідували двох окупантів. ВIДЕО

На одному з напрямків поблизу державного кордону українські військові 16-го армійського корпусу Збройних Сил України зірвали спробу просування російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" своєчасно виявив рух противника.

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Зазначається, що група російських військових намагалася непомітно наблизитися до лінії зіткнення, однак була виявлена аеророзвідкою. Після цього по ворогу відпрацювали FPV-дрони.

Почувши звук безпілотників, окупанти намагалися сховатися в лісосмузі, проте це не допомогло.

У результаті ударів щонайменше двоє загарбників було ліквідовано.

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