Російські війська мають критичні проблеми з логістикою через роботу українських дронів, - 66 ОМБр. ВIДЕО

У смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зафіксовано критичне погіршення логістики російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ключовим фактором стала ефективна робота українських безпілотних систем, які створили щільну зону ураження.

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Зазначається, що через значні втрати техніки противник змушений використовувати живу силу для транспортування вантажів.

Російські військові переносять забезпечення пішки на значні відстані, однак часто не досягають пунктів призначення через постійні ураження з повітря.

Водночас окупанти намагаються застосовувати альтернативні засоби логістики, зокрема наземні роботизовані комплекси, мотоцикли та навіть безпілотники типу "Молнія", які використовуються для доставки вантажів.

За таких умов евакуація поранених значно ускладнена.

За наявною інформацією, у березні частка втрат серед поранених у російській армії сягнула близько 75%.

На оприлюднених кадрах бойова робота 2-го механізованого батальйону "Онуки Адольфівни".

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