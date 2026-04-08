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Дрон-камікадзе влетів у взвод окупантів серед дороги на Харківщині. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких дрон-камікадзе Сил оборони вражає скупчення російських військових на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот у влучно обраний момент спрямував ударний БпЛА у взвод противника, який щойно висадився з вантажівки.
Зазначається, що завдяки оперативній роботі дронарів ціль була уражена ще до розосередження особового складу.
Оператори БпЛА Сил оборони продовжують ефективно знищувати живу силу противника на етапі її скупчення.
Топ коментарі
+21 Вячеслав Слав
показати весь коментар08.04.2026 22:29 Відповісти Посилання
+16 Дужан Міхал
показати весь коментар08.04.2026 22:34 Відповісти Посилання
+13 МА Вроде
показати весь коментар08.04.2026 22:33 Відповісти Посилання
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