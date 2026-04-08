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Дрон-камікадзе влетів у взвод окупантів серед дороги на Харківщині. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких дрон-камікадзе Сил оборони вражає скупчення російських військових на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот у влучно обраний момент спрямував ударний БпЛА у взвод противника, який щойно висадився з вантажівки.

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Зазначається, що завдяки оперативній роботі дронарів ціль була уражена ще до розосередження особового складу.

Оператори БпЛА Сил оборони продовжують ефективно знищувати живу силу противника на етапі її скупчення.

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армія рф (21528) знищення (10548) ЗСУ (8976) дрони (8700) Харківська область (2984)
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Топ коментарі
+21
на міжнародних фестивалях про Кіно цей кліп повинен одержати Оскара!
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08.04.2026 22:29 Відповісти
+16
Клас. Враження що дрон беззвучний був. Бо ніякої реакції на підліт.
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08.04.2026 22:34 Відповісти
+13
Оптом квитки дешевше
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08.04.2026 22:33 Відповісти

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