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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои на Харьковском направлении Операторы дронов
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Дрон-камикадзе врезался во взвод оккупантов посреди дороги на Харьковщине. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых дрон-камикадзе Сил обороны наносит удар по скоплению российских военных на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот в точно выбранный момент направил ударный БПЛА на взвод противника, который только что высадился из грузовика.

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Отмечается, что благодаря оперативной работе дронаров цель была поражена еще до рассредоточения личного состава.

Операторы БПЛА Сил обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу противника на этапе ее скопления.

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армия РФ (23308) уничтожение (10229) ВСУ (7966) дроны (7604) Харьковская область (2924)
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Топ комментарии
+21
на міжнародних фестивалях про Кіно цей кліп повинен одержати Оскара!
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08.04.2026 22:29 Ответить
+16
Клас. Враження що дрон беззвучний був. Бо ніякої реакції на підліт.
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08.04.2026 22:34 Ответить
+13
Оптом квитки дешевше
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08.04.2026 22:33 Ответить

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