Дрон-камикадзе врезался во взвод оккупантов посреди дороги на Харьковщине. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых дрон-камикадзе Сил обороны наносит удар по скоплению российских военных на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот в точно выбранный момент направил ударный БПЛА на взвод противника, который только что высадился из грузовика.

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Отмечается, что благодаря оперативной работе дронаров цель была поражена еще до рассредоточения личного состава.

Операторы БПЛА Сил обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу противника на этапе ее скопления.

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