Пілот 414-ї бригади "Птахів Мадяра" влучив дроном окупантові у "центр прийняття рішень". ВIДЕО 18+

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" під час бойових вильотів ліквідували окупанта серед відкритої місцевості на дорозі.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, під час підльоту українського БпЛА рашист навіть не намагався втекти, а пілот, скориставшись нагодою, уразив ворога у його "центр прийняття рішень".

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У результаті влучання у загарбника відірвало нижні кінцівки, а ціль була ліквідована.

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