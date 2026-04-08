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Пілот 414-ї бригади "Птахів Мадяра" влучив дроном окупантові у "центр прийняття рішень". ВIДЕО 18+
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" під час бойових вильотів ліквідували окупанта серед відкритої місцевості на дорозі.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, під час підльоту українського БпЛА рашист навіть не намагався втекти, а пілот, скориставшись нагодою, уразив ворога у його "центр прийняття рішень".
У результаті влучання у загарбника відірвало нижні кінцівки, а ціль була ліквідована.
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