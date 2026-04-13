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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Операторы дронов
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Пограничники подразделения "СТРИКС" уничтожили место дислокации оккупантов и "штурмовика на самокате". ВИДЕО

На Белгородском направлении продолжается ежедневная боевая работа подразделения "СТРИКС" Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зафиксировано очередное результативное огневое поражение живой силы и места дислокации противника.

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Отмечается, что операторами воздушной разведки была обнаружена позиция вражеской пехоты.

Во время попытки оккупантов покинуть укрытие и сбежать по ним нанесли поражение ударными БПЛА, а само место дислокации было полностью уничтожено.

Кроме того, украинские военные ликвидировали импровизированную "новейшую разработку" ВС РФ, а именно "штурмовой самокат" вместе с его оператором.

"Работа по обезвреживанию наступательного потенциала противника продолжается непрерывно", — добавляют бойцы под опубликованным видео.

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