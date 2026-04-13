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Минус 8 оккупантов и замаскированное орудие: боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО
Пилоты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады нанесли удар по живой силе и технике противника в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные уничтожили замаскированное орудие, а также мототехнику оккупантов.
В частности, вследствие боевых действий поражено:
- 8 оккупантов;
- 4 мотоцикла;
- 1 орудие.
Бойцы также добавляют, что каждый уничтоженный мотоцикл — это минус одна попытка быстрого продвижения противника в будущем.
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