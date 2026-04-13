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Минус 8 оккупантов и замаскированное орудие: боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО

Пилоты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады нанесли удар по живой силе и технике противника в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные уничтожили замаскированное орудие, а также мототехнику оккупантов.

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В частности, вследствие боевых действий поражено:

  • 8 оккупантов;
  • 4 мотоцикла;
  • 1 орудие.

Бойцы также добавляют, что каждый уничтоженный мотоцикл — это минус одна попытка быстрого продвижения противника в будущем.

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