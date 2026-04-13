Український дрон влітає між трьох окупантів, які щойно уцілілими вийшли із бою. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео атаки українського дрона-камікадзе на групу російських військових, які щойно залишили місце бойового зіткнення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах зафіксовано трьох окупантів на дорозі. Судячи з їхніх жестів, вони вітали один одного з тим, що залишилися живими після бою. Проте в цей момент їх наздогнав український безпілотник. Дрон-камікадзе влетів у саму гущу групи саме тоді, коли загарбники скупчилися в одній точці.

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На відео видно потужний вибух та осколкове ураження. Чи став цей удар фатальним для окупантів, чи вони лише дістали поранення різного ступеня тяжкості - на відеозаписі не зрозуміло. За мить до прильоту окупанти поводилися розслаблено, вважаючи, що вже перебувають у безпеці.

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