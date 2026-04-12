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Один скид з "Вампіра" - мінус 6 окупантів: бойова робота пілотів 5-ї ОШБр. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ліквідували російську піхоту на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти одним скидом з БпЛА "Вампір" уразили скупчення противника, внаслідок чого було ліквідовано 6 окупантів.

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Кадри знищення піхоти ворога бійці опублікували у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21550) Гуляйполе (252) знищення (10569) Запорізька область (5122) дрони (8726) 5 ОШБр (180) Пологівський район (440)
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