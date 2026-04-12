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Один сброс с "Вампира" - минус 6 оккупантов: боевая работа пилотов 5-й ОШБр. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую пехоту на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты одним сбросом с БПЛА "Вампир" поразили скопление противника, в результате чего было ликвидировано 6 оккупантов.

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Кадры уничтожения пехоты врага бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.

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Автор: 

армия РФ (23330) Гуляйполе (242) уничтожение (10249) Запорожская область (4594) дроны (7627) 5 ОШБр (178) Пологовский район (440)
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