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Один сброс с "Вампира" - минус 6 оккупантов: боевая работа пилотов 5-й ОШБр. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую пехоту на Гуляйпольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты одним сбросом с БПЛА "Вампир" поразили скопление противника, в результате чего было ликвидировано 6 оккупантов.
Кадры уничтожения пехоты врага бойцы опубликовали в своем Telegram-канале.
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