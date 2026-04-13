Воїни 24-ї ОМБр дали окупантам евакуювати тіла ліквідованих поплічників під наглядом дрона. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, яке демонструє високі моральні стандарти українських воїнів навіть у ставленні до підступного ворога. Пілоти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила свідомо не атакували групу окупантів, яка займалася евакуацією тіл своїх загиблих. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах видно групу з трьох російських військових, які намагаються забрати з поля бою тіла двох ліквідованих загарбників. Операція проходила під повним вогневим контролем українського безпілотника.

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"Воїни 24 ОМБр, незважаючи на відсутність людяності і підступність ворога, дають можливість противнику евакуювати тіла загиблих та поранених загарбників з поля бою! Слава здобувається в бою! Виконуємо завдання з честю!" - зазначається у коментарі до відео.

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