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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Воїни 24-ї ОМБр дали окупантам евакуювати тіла ліквідованих поплічників під наглядом дрона. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, яке демонструє високі моральні стандарти українських воїнів навіть у ставленні до підступного ворога. Пілоти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила свідомо не атакували групу окупантів, яка займалася евакуацією тіл своїх загиблих. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах видно групу з трьох російських військових, які намагаються забрати з поля бою тіла двох ліквідованих загарбників. Операція проходила під повним вогневим контролем українського безпілотника.

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"Воїни 24 ОМБр, незважаючи на відсутність людяності і підступність ворога, дають можливість противнику евакуювати тіла загиблих та поранених загарбників з поля бою! Слава здобувається в бою! Виконуємо завдання з честю!" - зазначається у коментарі до відео.

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Також дивіться: Один скид з "Вампіра" - мінус 6 окупантів: бойова робота пілотів 5-ї ОШБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21555) евакуація (2564) 24 ОМБр імені короля Данила (295)
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Топ коментарі
+23
а потім ці окупанти розстріляють наших полонених
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13.04.2026 09:53 Відповісти
+20
а, підари вбили нашу групу евака.
оце і є дзеркальна відповідь?
якась кончена дебільна зелена інфа!!!!!!
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13.04.2026 09:43 Відповісти
+19
Толерантна Європа поставить лайк.
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13.04.2026 09:28 Відповісти

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