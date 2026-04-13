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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
10 204 14

Воины 24-й ОМБр позволили оккупантам эвакуировать тела уничтоженных соратников под наблюдением дрона. ВИДЕО

В сети появилось видео, демонстрирующее высокие моральные стандарты украинских воинов даже по отношению к коварному врагу. Пилоты 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сознательно не атаковали группу оккупантов, которая занималась эвакуацией тел своих погибших. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах видна группа из трех российских военных, которые пытаются забрать с поля боя тела двух уничтоженных захватчиков. Операция проходила под полным огневым контролем украинского беспилотника.

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"Воины 24 ОМБр, несмотря на отсутствие человечности и коварство врага, дают возможность противнику эвакуировать тела погибших и раненых захватчиков с поля боя! Слава завоевывается в бою! Выполняем задачу с честью!", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (23335) эвакуация (2320) 24 омб имени князя Данила Галицкого (294)
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Топ комментарии
+23
а потім ці окупанти розстріляють наших полонених
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13.04.2026 09:53 Ответить
+20
а, підари вбили нашу групу евака.
оце і є дзеркальна відповідь?
якась кончена дебільна зелена інфа!!!!!!
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13.04.2026 09:43 Ответить
+19
Толерантна Європа поставить лайк.
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13.04.2026 09:28 Ответить

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