Россияне убили трех своих солдат, которых приняли за раненых бойцов ВСУ, - 24 ОМБр. ВИДЕО 18+

Командование 24-й ОМБр решило проверить соблюдение противником режима тишины, отправив на пробную эвакуацию российских пленных, переодетых в нейтральную форму. Противник обнаружил группу и обстрелял своих же солдат с помощью FPV-дронов, в результате чего все трое погибли.

Об этом говорится в сообщении 24 ОМБр имени короля Даниила, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россияне убили раненых

"Во время объявленного режима прекращения огня раненые военнослужащие осуществляли эвакуацию (отход) с передовых позиций в Часовом Яре. Двигались от линии соприкосновения в тыл, без оружия, с признаками оказания медицинской помощи, с палками — в соответствии с конвенциями, условиями прекращения огня. Событие зафиксировано на видео. Противник обнаружил и атаковал раненых с помощью FPV-дронов. Трое из трех погибли. Эвакуация проведена неудачно. Режим прекращения огня противником не соблюден", — рассказали в бригаде.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Оккупанты убили своих же

Как отметили в 24 ОМБр, для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений командование приняло решение переодеть российских захватчиков, взятых в плен накануне, в нейтральную форму и провести сначала пробную эвакуацию.

Целью было проверить, соблюдет ли враг свои же обещания относительно "пасхального перемирия".

Таким образом, россияне убили своих же солдат:

старшего сержанта Станислава Журавлева (5-я мотострелковая рота второй мотострелковой бригады 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ);

рядового Александра Чошева (74-я отдельная мотострелковая бригада шестой мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ);

младшего сержанта Андрея Загребина (девятая штурмовая рота третьей мотострелковой бригады 26-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ).

"Они уничтожают своих сами! Командование 70 МСД РФ не знает слова "честь". И даже не способно выполнить обещания своего "вождя", — добавили украинские военные.

Напомним, что во время так называемого "перемирия" россияне с применением FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

Также сообщалось, что враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны, расстреляв четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.

