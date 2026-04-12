Россияне убили трех своих солдат, которых приняли за раненых бойцов ВСУ, - 24 ОМБр. ВИДЕО 18+
Командование 24-й ОМБр решило проверить соблюдение противником режима тишины, отправив на пробную эвакуацию российских пленных, переодетых в нейтральную форму. Противник обнаружил группу и обстрелял своих же солдат с помощью FPV-дронов, в результате чего все трое погибли.
Об этом говорится в сообщении 24 ОМБр имени короля Даниила, сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне убили раненых
"Во время объявленного режима прекращения огня раненые военнослужащие осуществляли эвакуацию (отход) с передовых позиций в Часовом Яре. Двигались от линии соприкосновения в тыл, без оружия, с признаками оказания медицинской помощи, с палками — в соответствии с конвенциями, условиями прекращения огня. Событие зафиксировано на видео. Противник обнаружил и атаковал раненых с помощью FPV-дронов. Трое из трех погибли. Эвакуация проведена неудачно. Режим прекращения огня противником не соблюден", — рассказали в бригаде.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Оккупанты убили своих же
Как отметили в 24 ОМБр, для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений командование приняло решение переодеть российских захватчиков, взятых в плен накануне, в нейтральную форму и провести сначала пробную эвакуацию.
Целью было проверить, соблюдет ли враг свои же обещания относительно "пасхального перемирия".
Таким образом, россияне убили своих же солдат:
- старшего сержанта Станислава Журавлева (5-я мотострелковая рота второй мотострелковой бригады 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ);
- рядового Александра Чошева (74-я отдельная мотострелковая бригада шестой мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ);
- младшего сержанта Андрея Загребина (девятая штурмовая рота третьей мотострелковой бригады 26-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ).
"Они уничтожают своих сами! Командование 70 МСД РФ не знает слова "честь". И даже не способно выполнить обещания своего "вождя", — добавили украинские военные.
- Напомним, что во время так называемого "перемирия" россияне с применением FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.
- Также сообщалось, что враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны, расстреляв четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.
- Нє верна - тра-та-та....
На питання "чому ви їх, беззбройних, все одно знищили", будуть мовчати, про факт використання полонених - кричати з усіх міжнародних прасок.
А якщо - ні?
Русня вміє викручувати на свою користь.
РФ готує спростування та хоче звинуватити Україну в інсценуванні розстрілу полонених на Харківщині, - 14 корпус
Немає її - уряди відповідають "ето ваша там война, она нас нє касаєтся".
Русня не дарма невпинно працює на дискредитацію України за кордоном.
- по друге це ж перемиря
- і нарешті вже якось пох що там з болота понабулькають