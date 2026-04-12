Россияне убили трех своих солдат, которых приняли за раненых бойцов ВСУ, - 24 ОМБр. ВИДЕО 18+

Командование 24-й ОМБр решило проверить соблюдение противником режима тишины, отправив на пробную эвакуацию российских пленных, переодетых в нейтральную форму. Противник обнаружил группу и обстрелял своих же солдат с помощью FPV-дронов, в результате чего все трое погибли.

Об этом говорится в сообщении 24 ОМБр имени короля Даниила, сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне убили раненых 

"Во время объявленного режима прекращения огня раненые военнослужащие осуществляли эвакуацию (отход) с передовых позиций в Часовом Яре. Двигались от линии соприкосновения в тыл, без оружия, с признаками оказания медицинской помощи, с палками — в соответствии с конвенциями, условиями прекращения огня. Событие зафиксировано на видео. Противник обнаружил и атаковал раненых с помощью FPV-дронов. Трое из трех погибли. Эвакуация проведена неудачно. Режим прекращения огня противником не соблюден", — рассказали в бригаде.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Оккупанты убили своих же 

Как отметили в 24 ОМБр, для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений командование приняло решение переодеть российских захватчиков, взятых в плен накануне, в нейтральную форму и провести сначала пробную эвакуацию.

Целью было проверить, соблюдет ли враг свои же обещания относительно "пасхального перемирия".

Таким образом, россияне убили своих же солдат:

  • старшего сержанта Станислава Журавлева (5-я мотострелковая рота второй мотострелковой бригады 70-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ);
  • рядового Александра Чошева (74-я отдельная мотострелковая бригада шестой мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ);
  • младшего сержанта Андрея Загребина (девятая штурмовая рота третьей мотострелковой бригады 26-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ).

"Они уничтожают своих сами! Командование 70 МСД РФ не знает слова "честь". И даже не способно выполнить обещания своего "вождя", — добавили украинские военные.

Читайте также: Во время "перемирия" зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону Гришино небольшими пехотными группами, — 7-й корпус ДШВ

Всіх би кацапів так...
ще розміновувать так можно.
ні. було перимиря. Офіційне. Їх відправили на евакуацію до табору військовополонених. пішли вони першими назад. Це не в атаку вперед
- Скажи - "парол"
- Пароль
- Нє верна - тра-та-та....
12.04.2026 18:46 Ответить
"Нейтральная форма" это, вероятно, мультикам, который используют все стороны.
ще розміновувать так можно.
русня цей факт використає по максимуму.
Ні. Не використає. Для них це цугцванг. Перемир'я ж . Своїм ємєлям хіба що задвинуть про "нацистів" заднім числом.
Зафіксовано факт навмисної експлуатації військовополонених, що призвів до їх загибелі.
На питання "чому ви їх, беззбройних, все одно знищили", будуть мовчати, про факт використання полонених - кричати з усіх міжнародних прасок.
ні. було перимиря. Офіційне. Їх відправили на евакуацію до табору військовополонених. пішли вони першими назад. Це не в атаку вперед
Добре, якщо буде так.
А якщо - ні?
Русня вміє викручувати на свою користь.
РФ готує спростування та хоче звинуватити Україну в інсценуванні розстрілу полонених на Харківщині, - 14 корпус
Не тепер. "Міжнародні праски" це вже ніщо. Просто похер.🤷
Але від них залежить підтримка України в європейських суспільствах.
Немає її - уряди відповідають "ето ваша там война, она нас нє касаєтся".
Русня не дарма невпинно працює на дискредитацію України за кордоном.
То добре, нехай би продовжували і далі так робити, але на жаль було повідомлення, що вони знов розстріляли 4-х наших полонених на Харківщині.
Думаю рашковани тільки раді були такій "помилці", адже покарали "прєдатєлєй родіни"
Це системно повинно бути. Не в табір з олів'є, та кавою а переодягнути і нехай пи₴дують по полю під дрони своїх же соплємєнніков.
Ну скажемо так, якщо це і правда то рашисти точно нічого не втратили. Вони б цих полонених орків все одно б розстріляли за те що здалися в полон
А от якби ЗСУ в якості підсадних використовували ригоаналів, московських попів, любителів перемірій, перегаворів і заглянуть Ху'йлу в глаза, ото було б дуже добре. Щоб кожна мразота на собі відчувала ''братську любов і довіру''
А що нормальний хід .
А чому вони в них "Паляниця" не спитали?
давно пора..а то кормят их...
******** история. Что такое нейтральная форма? То есть пленных использовали "на живца" ...?
- по перше нейтральна форма підкреслює намір евакуації
- по друге це ж перемиря
- і нарешті вже якось пох що там з болота понабулькають
Я впевнений що московити за 12 рокі війни знищили московитів щонайменше тисяч 10
Ай маладца...
