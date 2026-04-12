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Новини Відео Великоднє перемир’я
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Росіяни вбили трьох своїх солдатів, яких сприйняли за поранених бійців ЗСУ, - 24 ОМБр. ВIДЕО 18+

Командування 24-ї ОМБр вирішило перевірити дотримання ворогом режиму тиші, відправивши на пробну евакуацію переодягнених у нейтральну форму російських полонених. Противник виявив групу і поцілив у своїх же солдатів FPV-дронами, в результаті чого всі троє загинули.

Про це йдеться у повідомленні 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

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Росіяни вбили поранених 

"Під час оголошеного режиму припинення вогню поранені військовослужбовці здійснювали евакуацію (відхід) з передових позицій у Часовому Яру. Рухались від лінії зіткнення в тил, без зброї, з ознаками надання медичної допомоги, з палицями — відповідно конвенцій, умов припинення вогню. Подію зафіксовано на відео. Противник виявив і атакував FPV-дронами поранених. Троє з трьох загинули. Евакуацію проведено невдало. Режиму припинення вогню противником не дотримано", - розповіли у бригаді.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Окупанти вбили своїх же 

Як зазначили у 24 ОМБр, для безпечної медичної евакуації особового складу своїх підрозділів командування ухвалило рішення переодягнути російських загарбників, узятих у полон напередодні, у нейтральну форму та провести спочатку пробну евакуацію.

Метою було перевірити, чи дотримається ворог своїх же обіцянок щодо "великоднього перемир’я".

Таки чином, росіяни вбили своїх же солдатів:

  • старшого сержанта Станіслава Журавльова (5-а мотострілецька рота другої мотострілецької бригади 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ);
  • рядового Олександра Чошева (74-а окрема мотострілецька бригада шостої мотострілецької дивізії збройних сил РФ);
  • молодшого сержанта Андрія Загребіна (дев'ята штурмова рота третьої мотострілецької бригади 26-го мотострілецького полку збройних сил РФ).

"Вони знищують своїх самі! Командування 70 МСД РФ не знає слова честь. І навіть не спроможне виконати обіцянки свого "вождя", - додали українські військові.

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Автор: 

армія рф (21550) ліквідація (4835) полонені (2449) 24 ОМБр імені короля Данила (295) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+27
Всіх би кацапів так...
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12.04.2026 18:47 Відповісти
+27
ще розміновувать так можно.
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12.04.2026 18:51 Відповісти
+20
ні. було перимиря. Офіційне. Їх відправили на евакуацію до табору військовополонених. пішли вони першими назад. Це не в атаку вперед
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12.04.2026 19:00 Відповісти

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