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Рашист без зброї та з цигаркою в роті не зміг втекти від FPV-дрона 68-ї бригади. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували російського окупанта під час втечі від FPV-дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового патрулювання смуги своєї відповідальності пілоти виявили противника, який без зброї та з цигаркою в роті намагався уникнути ураження, проте марно.

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В результаті загарбник не зміг уникнути ураження та із цигаркою був підсмажений ударним БпЛА Сил оборони.

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армія рф (21555) знищення (10576) дрони (8730) 68 окрема єгерська бригада (109)
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Топ коментарі
+14
Куріння вбиває.
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13.04.2026 21:57 Відповісти
+7
Виродок і дибіли, як і усі кацапи
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13.04.2026 22:16 Відповісти
+5
Хоч курнув
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13.04.2026 22:01 Відповісти

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