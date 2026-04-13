Рашист без зброї та з цигаркою в роті не зміг втекти від FPV-дрона 68-ї бригади. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували російського окупанта під час втечі від FPV-дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового патрулювання смуги своєї відповідальності пілоти виявили противника, який без зброї та з цигаркою в роті намагався уникнути ураження, проте марно.
В результаті загарбник не зміг уникнути ураження та із цигаркою був підсмажений ударним БпЛА Сил оборони.
Топ коментарі
+14 IgorYakovlevich
показати весь коментар13.04.2026 21:57 Відповісти Посилання
+7 Oleg Zaporogec
показати весь коментар13.04.2026 22:16 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар13.04.2026 22:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль