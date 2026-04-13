Рашист без зброї та з цигаркою в роті не зміг втекти від FPV-дрона 68-ї бригади. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували російського окупанта під час втечі від FPV-дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового патрулювання смуги своєї відповідальності пілоти виявили противника, який без зброї та з цигаркою в роті намагався уникнути ураження, проте марно.

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В результаті загарбник не зміг уникнути ураження та із цигаркою був підсмажений ударним БпЛА Сил оборони.

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