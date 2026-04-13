Рашист без оружия и с сигаретой во рту не смог убежать от FPV-дрона 68-й бригады. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российского оккупанта, пытавшегося скрыться от FPV-дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого патрулирования зоны ответственности пилоты обнаружили противника, который без оружия и с сигаретой во рту пытался избежать поражения, однако тщетно.
Как следствие, захватчик не смог избежать поражения и с сигаретой был поджарен ударным БПЛА Сил обороны.
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