РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8965 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
6 134 12

Рашист без оружия и с сигаретой во рту не смог убежать от FPV-дрона 68-й бригады. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российского оккупанта, пытавшегося скрыться от FPV-дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого патрулирования зоны ответственности пилоты обнаружили противника, который без оружия и с сигаретой во рту пытался избежать поражения, однако тщетно.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как следствие, захватчик не смог избежать поражения и с сигаретой был поджарен ударным БПЛА Сил обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры 38-го полка за сутки сбили 19 "Шахедов" перехватчиками STING. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 8 оккупантов и замаскированная пушка: боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23335) уничтожение (10256) дроны (7631) 68 отдельная егерская бригада (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Куріння вбиває.
показать весь комментарий
13.04.2026 21:57 Ответить
+7
Виродок і дибіли, як і усі кацапи
показать весь комментарий
13.04.2026 22:16 Ответить
+5
Хоч курнув
показать весь комментарий
13.04.2026 22:01 Ответить

Загрузка...

 
 