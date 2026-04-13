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Дронщики 38-го полка за сутки сбили 19 "Шахедов" перехватчиками STING. ВИДЕО
Операторы дронов 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника уничтожили 19 российских "Шахедов" за сутки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских целей пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
"Такие показатели уже становятся для них обыденностью, ведь с учетом других типов вражеских БПЛА цифра значительно выше", — говорится в комментариях под опубликованным видео от "Диких шершней".
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