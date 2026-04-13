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Дрон спецназовцев "Омега" одновременно ликвидировал оккупанта и пережил атаку FPV-дрона противника. ВИДЕО
Бомбардировщик украинских спецназовцев успешно пережил атаку вражеского FPV-дрона, уничтожил его, выполнил боевую задачу и вернулся на позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время полета для выполнения задания дрон спецназовцев 5-го отдельного отряда специального назначения "Омега" пытался атаковать вражеский FPV-дрон, оснащенный импровизированным средством поражения — привязанной палкой.
Украинские военные вовремя заметили угрозу и благодаря маневрированию смогли уничтожить вражеский беспилотник.
Несмотря на полученные повреждения, бомбардир выполнил задачу, ликвидировал противника и вернулся на позиции, доставив палку, которой его хотели сбить.
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