Украинская авиация разнесла место дислокации российских операторов БПЛА. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись успешной боевой операции украинской авиации по приоритетной цели противника. На кадрах запечатлен момент нанесения мощного авиаудара по месту сосредоточения личного состава и техники противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Целью атаки стал пункт дислокации российских специалистов по беспилотным летательным аппаратам.

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