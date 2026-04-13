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Новости Видео Авиация ВСУ
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Украинская авиация разнесла место дислокации российских операторов БПЛА. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись успешной боевой операции украинской авиации по приоритетной цели противника. На кадрах запечатлен момент нанесения мощного авиаудара по месту сосредоточения личного состава и техники противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Целью атаки стал пункт дислокации российских специалистов по беспилотным летательным аппаратам.

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армия РФ (23335) уничтожение (10256) дроны (7631)
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Топ комментарии
+6
Дуже добре. То є пріоритетна ціль.
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13.04.2026 13:13 Ответить
+6


А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!
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13.04.2026 13:18 Ответить
+6
Красота...
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13.04.2026 13:19 Ответить

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