Українська авіація рознесла місце дислокації російських операторів БпЛА. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішної бойової роботи української авіації по пріоритетній цілі ворога. На кадрах зафіксовано момент нанесення потужного авіаудару по місцю зосередження особового складу та техніки противника. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ціллю атаки став пункт дислокації російських фахівців із безпілотних літальних апаратів.

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