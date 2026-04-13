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Новини Відео Авіація ЗСУ
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Українська авіація рознесла місце дислокації російських операторів БпЛА. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішної бойової роботи української авіації по пріоритетній цілі ворога. На кадрах зафіксовано момент нанесення потужного авіаудару по місцю зосередження особового складу та техніки противника. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ціллю атаки став пункт дислокації російських фахівців із безпілотних літальних апаратів.

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армія рф (21555) знищення (10576) дрони (8730)
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Топ коментарі
+6
Дуже добре. То є пріоритетна ціль.
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13.04.2026 13:13 Відповісти
+6


А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!
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13.04.2026 13:18 Відповісти
+6
Красота...
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13.04.2026 13:19 Відповісти

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