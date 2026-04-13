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Дрон спецпризначенців "Омега" одночасно ліквідував окупанта і пережив атаку FPV-дрона противника. ВIДЕО
Бомбер українських спецпризначенців успішно пережив атаку ворожого FPV-дрона, знищив його, виконав бойове завдання та повернувся на позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час польоту для виконання завдання дрон спецпризначенців 5-го окремого загону спеціального призначення "Омега" намагався атакувати ворожий FPV-дрон, оснащений імпровізованим засобом ураження - прив’язаною палицею.
Українські військові вчасно помітили загрозу та завдяки маневруванню змогли знищити ворожий безпілотник.
Попри отримані пошкодження, бомбер виконав завдання, ліквідував противника та повернувся на позиції, доставивши палицю, якою його хотіли збити.
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