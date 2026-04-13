Дрон спецпризначенців "Омега" одночасно ліквідував окупанта і пережив атаку FPV-дрона противника. ВIДЕО

Бомбер українських спецпризначенців успішно пережив атаку ворожого FPV-дрона, знищив його, виконав бойове завдання та повернувся на позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час польоту для виконання завдання дрон спецпризначенців 5-го окремого загону спеціального призначення "Омега" намагався атакувати ворожий FPV-дрон, оснащений імпровізованим засобом ураження - прив’язаною палицею.

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Українські військові вчасно помітили загрозу та завдяки маневруванню змогли знищити ворожий безпілотник.

Попри отримані пошкодження, бомбер виконав завдання, ліквідував противника та повернувся на позиції, доставивши палицю, якою його хотіли збити.

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