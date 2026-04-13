Дронарі 38-го полку за добу збили 19 "Шахедів" перехоплювачами STING. ВIДЕО

Оператори дронів 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника уразили 19 російських "Шахедів" за одну добу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення ворожих цілей пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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"Такі показники вже стають для них буденністю, адже з урахуванням інших типів ворожих БпЛА цифра значно вища", - йдеться у коментарях під опублікованим відео від "Диких шершнів".

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