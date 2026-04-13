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"Поджарили до хрустящей корочки": дронари "Птахів Мадяра" ударили в рашиста в зарослях

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили рашиста, который решил "отдохнуть" среди зарослей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот бригады во время боевого вылета обнаружил оккупанта, который скрывался, сидя в лесистой местности.

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Вследствие попадания ударного БПЛА захватчик был "поджарен до хрустящей корочки".

Кадрами воины поделились в своем Telegram-канале.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23335) уничтожение (10256) дроны (7631) 414 Птахи Мадяра (214)
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Топ комментарии
+11
він шо на пляшці з бензином сидів?
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13.04.2026 23:30 Ответить
+9
Мені вельмі зайшло під піно нуар.
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13.04.2026 23:27 Ответить
+7
какаяразніца?
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13.04.2026 23:30 Ответить

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