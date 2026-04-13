"Поджарили до хрустящей корочки": дронари "Птахів Мадяра" ударили в рашиста в зарослях
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили рашиста, который решил "отдохнуть" среди зарослей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот бригады во время боевого вылета обнаружил оккупанта, который скрывался, сидя в лесистой местности.
Вследствие попадания ударного БПЛА захватчик был "поджарен до хрустящей корочки".
Кадрами воины поделились в своем Telegram-канале.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+7 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий13.04.2026 23:30 Ответить Ссылка
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