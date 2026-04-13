Дроны подразделения "DESTRUCTION TEAM" разгромили переправу оккупантов. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении пограничники подразделения "DESTRUCTION TEAM" нанесли серию результативных ударов по позициям противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью ударных дронов уничтожили антенны связи и управления БПЛА, поразили средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также укрытия противника.

Кроме того, украинские военные поразили небольшую переправу, которую оккупанты использовали для накопления личного состава с целью подготовки к активным штурмовым действиям.

