Дроны подразделения "DESTRUCTION TEAM" разгромили переправу оккупантов. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении пограничники подразделения "DESTRUCTION TEAM" нанесли серию результативных ударов по позициям противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью ударных дронов уничтожили антенны связи и управления БПЛА, поразили средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также укрытия противника.
Кроме того, украинские военные поразили небольшую переправу, которую оккупанты использовали для накопления личного состава с целью подготовки к активным штурмовым действиям.
Кадры опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.
