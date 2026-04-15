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Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів Оператори дронів Бої на Гуляйпільському напрямку
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Двоє бійців 142-ї ОМБр зачистили бліндаж з окупантами і ухилилися від скиду з дрона. ВIДЕО

Бійці 2-го механізованого батальйону 142-ї окремої механізованої бригади оприлюднили кадри зачистки ворожого опорного пункту та бойової роботи ударних дронів на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських військових здійснили зачистку бліндажа, закинувши всередину гранату, та водночас змогли ухилитися від скиду з ворожого БпЛА.

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Крім того, пілоти бригади ліквідували живу силу противника за допомогою FPV-дронів.

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Автор: 

армія рф (21571) Гуляйполе (254) знищення (10592) Запорізька область (5138) ЗСУ (9027) дрони (8743) Пологівський район (442)
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