Двоє бійців 142-ї ОМБр зачистили бліндаж з окупантами і ухилилися від скиду з дрона. ВIДЕО

Бійці 2-го механізованого батальйону 142-ї окремої механізованої бригади оприлюднили кадри зачистки ворожого опорного пункту та бойової роботи ударних дронів на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських військових здійснили зачистку бліндажа, закинувши всередину гранату, та водночас змогли ухилитися від скиду з ворожого БпЛА.

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Крім того, пілоти бригади ліквідували живу силу противника за допомогою FPV-дронів.

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