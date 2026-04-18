Пілоти бригади "Сталевий кордон" знищили 8 укриттів, антени та комплекс спостереження "Муром". ВIДЕО

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили техніку та живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові знищили 8 ворожих укриттів, 2 антени зв’язку, а також вивели з ладу комплекс спостереження "Муром".

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Крім того, під час бойової роботи було ліквідовано двох окупантів.

Кадрами бійці поділилися у соцмережах.

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