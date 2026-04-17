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Новини Відео Бої на Херсонщині
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Українські дрони ліквідували 15 окупантів під час спроби десантування на острів. ВIДЕО

Українські захисники зірвали чергову спробу російських окупантів форсувати Дніпро та закріпитися на острівній частині фронту. У мережі з’явилося відео успішного полювання на ворожий десант, яке провели оператори БпЛА 40-ї окремої бригади морської піхоти. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки пильності та майстерності морпіхів, плани противника щодо створення плацдарму в плавнях закінчилися повною розгромом.

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Хід бойової роботи:

  • Перша хвиля: Перший ворожий човен із десантом був виявлений під час спроби перетнути річку. Оператори FPV-дронів 40-ї бригади завдали точного удару, уразивши ціль безпосередньо на воді.

  • Спроба евакуації та підсилення: На допомогу першій групі висунувся другий човен. Українські аеророзвідники зафіксували його рух і дочекалися висадки ворога на острів.

  • Фінальне ураження: Окупантів, які намагалися розсіятися та сховатися в густій рослинності (плавнях), було методично ліквідовано серією точних ударів.

Результати операції: Загалом під час бою було ліквідовано 13 загарбників. Ще двоє отримали важкі поранення, проте, за традицією окупаційних військ, їх було покинуто спільниками на полі бою без надання жодної допомоги. Загальні втрати ворожої групи склали 15 осіб.

Також дивіться: Снаряд влучає у човен із окупантами на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21591) знищення (10609) дрони (8770) морська піхота (76) човен (28)
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Топ коментарі
+11
ну, тепер хоч риба та раки будуть мати що поїсти.
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17.04.2026 13:29 Відповісти
+7
ЗБС москалики отримали!
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17.04.2026 13:24 Відповісти
+7
Міністерство оборони України попереджує:
- Плавання без дозволу у теріторіальних водах України небезпечно для здоров'я!
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17.04.2026 14:28 Відповісти

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