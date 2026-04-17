Украинские дроны ликвидировали 15 оккупантов во время попытки десантирования на остров. ВИДЕО
Украинские защитники сорвали очередную попытку российских оккупантов форсировать Днепр и закрепиться на островной части фронта. В сети появилось видео успешной охоты на вражеский десант, которую провели операторы БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Благодаря бдительности и мастерству морпехов, планы противника по созданию плацдарма в плавнях закончились полным разгромом.
Ход боевых действий:
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Первая волна: Первая вражеская лодка с десантом была обнаружена при попытке пересечь реку. Операторы FPV-дронов 40-й бригады нанесли точный удар, поразив цель непосредственно на воде.
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Попытка эвакуации и подкрепления: На помощь первой группе выдвинулась вторая лодка. Украинские аэроразведчики зафиксировали ее движение и дождались высадки врага на остров.
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Финальное поражение: Оккупанты, которые пытались рассеяться и спрятаться в густой растительности (плавнях), были методично ликвидированы серией точных ударов.
Результаты операции: Всего в ходе боя было ликвидировано 13 захватчиков. Еще двое получили тяжелые ранения, однако, по традиции оккупационных войск, они были брошены соратниками на поле боя без оказания какой-либо помощи. Общие потери вражеской группы составили 15 человек.
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