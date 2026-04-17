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Новости Видео Бои на Херсонщине
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Украинские дроны ликвидировали 15 оккупантов во время попытки десантирования на остров. ВИДЕО

Украинские защитники сорвали очередную попытку российских оккупантов форсировать Днепр и закрепиться на островной части фронта. В сети появилось видео успешной охоты на вражеский десант, которую провели операторы БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря бдительности и мастерству морпехов, планы противника по созданию плацдарма в плавнях закончились полным разгромом.

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Ход боевых действий:

  • Первая волна: Первая вражеская лодка с десантом была обнаружена при попытке пересечь реку. Операторы FPV-дронов 40-й бригады нанесли точный удар, поразив цель непосредственно на воде.

  • Попытка эвакуации и подкрепления: На помощь первой группе выдвинулась вторая лодка. Украинские аэроразведчики зафиксировали ее движение и дождались высадки врага на остров.

  • Финальное поражение: Оккупанты, которые пытались рассеяться и спрятаться в густой растительности (плавнях), были методично ликвидированы серией точных ударов.

Результаты операции: Всего в ходе боя было ликвидировано 13 захватчиков. Еще двое получили тяжелые ранения, однако, по традиции оккупационных войск, они были брошены соратниками на поле боя без оказания какой-либо помощи. Общие потери вражеской группы составили 15 человек.

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Автор: 

армия РФ (23370) уничтожение (10288) дроны (7666) морская пехота (69) лодка (25)
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Топ комментарии
+11
ну, тепер хоч риба та раки будуть мати що поїсти.
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17.04.2026 13:29 Ответить
+7
ЗБС москалики отримали!
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17.04.2026 13:24 Ответить
+7
Міністерство оборони України попереджує:
- Плавання без дозволу у теріторіальних водах України небезпечно для здоров'я!
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17.04.2026 14:28 Ответить

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