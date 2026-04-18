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Пилоты бригады "Сталевий кордон" уничтожили 8 укрытий, антенны и комплекс наблюдения "Муром". ВИДЕО
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли удар по технике и живой силе противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные уничтожили 8 вражеских укрытий, 2 антенны связи, а также вывели из строя комплекс наблюдения "Муром".
Кроме того, в ходе боевых действий были ликвидированы 2 оккупанта.
Кадрами бойцы поделились в соцсетях.
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