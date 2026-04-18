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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Лиманському напрямку Оператори дронів
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Дронарі батальйону SIGNUM розтрощили 3 РСЗВ "Град" окупантів на Лиманщині. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади завдали серії ударів по артилерії противника на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ударними безпілотниками знищили 3 установки РСЗВ БМ-21 "Град" та один танк.

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Зазначається, що ураження артилерії противника суттєво зменшує його вогневий вплив на позиції Сил оборони.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21601) танк (2198) знищення (10615) Донецька область (11556) артилерія (931) 53 окрема механізована бригада (191) РСЗВ (314) дрони (8776) Краматорський район (1374) Лиман (254)
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