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Дронарі батальйону SIGNUM розтрощили 3 РСЗВ "Град" окупантів на Лиманщині. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону SIGNUM 59-ї окремої штурмової бригади завдали серії ударів по артилерії противника на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ударними безпілотниками знищили 3 установки РСЗВ БМ-21 "Град" та один танк.
Зазначається, що ураження артилерії противника суттєво зменшує його вогневий вплив на позиції Сил оборони.
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
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