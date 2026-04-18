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Новини Знищення російської техніки
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Уражено 3 ворожі кораблі, РЛС і логістику ворога в окупованому Криму, - СБУ

корабель рф ямал

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели комплексну операцію на ТОТ АР Крим, під час якої уражено одразу три військових кораблі РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що уражено?

За даними СБУ, уражено:

  • Великий десантний корабель ВМФ рф "Ямал";
  • Великий десантний корабель ВМФ рф "Азов";
  • Військовий корабель невстановленого типу.

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Також, як зазначається, є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".

Окрім того, безпілотники "Альфи" СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".

"СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу. Кожне ураження кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність рф вести війну. Ця робота не зупиниться: інтенсивність і глибина операцій СБУ лише зростатимуть, поки ворог не втратить можливість діяти на українській території", - йдеться у повідомленні.

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Крим (11943) СБУ (14112) знищення (10615)
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Топ коментарі
+19
Урожайно по десантним кораблям, мабуть після ураження останнього парому кацапи ВДК для логістики в Крим задіяли 🤔
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18.04.2026 14:16 Відповісти
+6
https://videos.cnscdn.com/1/9/0/3/19034dd6dcbb850187e9f26bec388ce4/original.mp4
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18.04.2026 15:06 Відповісти
+4
Дуже добра новина , дякуємо нашим ССО ! Чудова робота.
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18.04.2026 14:43 Відповісти

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