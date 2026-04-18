Мінус РЛС "Каста" на Запоріжжі: бійці 23-ї бригади "Хортиця" знищили ППО за $60 млн у тилу ворога. ВIДЕО

Бійці 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України завдали ударів по глибокому тилу противника на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тимчасово окупованій території Запорізької області пілоти бригади знищили ворожу радіолокаційну станцію 35Н6 "Каста".

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Зазначається, що ця РЛС забезпечувала контроль повітряного простору, виявлення та супровід цілей, зокрема на малих висотах, формуючи основу роботи ворожої ППО на цьому напрямку.

Втрата такого комплексу оцінюється приблизно у 60 мільйонів доларів і суттєво послаблює можливості противника у повітрі.

Зафільмований момент ураження РЛС бійці оприлюднили у соцмережах.

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