Оператори дронів ССО уразили базу "Рубікону" під Маріуполем. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Мангуші на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч проти 17 квітня дрони підрозділів Middle-strike ССО провели серію ударів по об’єктах противника.

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На місці ураження зафіксовано вибухи та масштабні пожежі.

Зазначається, що "Рубікон" використовує широкий спектр ударних і розвідувальних безпілотників, зокрема FPV-дрони, "Молнії", "Ланцети", а також БпЛА типу ZALA, "Орлан" і SuperCam.

У ССО підкреслюють, що ураження логістичних центрів противника суттєво знижує його боєздатність.

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