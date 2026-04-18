Оператори дронів ССО уразили базу "Рубікону" під Маріуполем. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в окупованому Мангуші на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч проти 17 квітня дрони підрозділів Middle-strike ССО провели серію ударів по об’єктах противника.
На місці ураження зафіксовано вибухи та масштабні пожежі.
Зазначається, що "Рубікон" використовує широкий спектр ударних і розвідувальних безпілотників, зокрема FPV-дрони, "Молнії", "Ланцети", а також БпЛА типу ZALA, "Орлан" і SuperCam.
У ССО підкреслюють, що ураження логістичних центрів противника суттєво знижує його боєздатність.
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