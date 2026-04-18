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Операторы дронов ССО поразили базу "Рубикона" под Мариуполем. ВИДЕО

Силы специальных операций нанесли удар по логистической базе российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в оккупированном Мангуше в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 17 апреля дроны подразделений Middle-strike ССО нанесли серию ударов по объектам противника.

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На месте поражения зафиксированы взрывы и масштабные пожары.

Отмечается, что "Рубикон" использует широкий спектр ударных и разведывательных беспилотников, в частности FPV-дроны, "Молнии", "Ланцеты", а также БПЛА типа ZALA, "Орлан" и SuperCam.

В ССО подчеркивают, что поражение логистических центров противника существенно снижает его боеспособность.

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