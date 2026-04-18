Минус РЛС "Каста" в Запорожской области: бойцы 23-й бригады "Хортица" уничтожили ПВО за $60 млн в тылу врага. ВИДЕО
Бойцы 23-й бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины нанесли удары по глубокому тылу противника на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на временно оккупированной территории Запорожской области пилоты бригады уничтожили вражескую радиолокационную станцию 35Н6 "Каста".
Отмечается, что эта РЛС обеспечивала контроль воздушного пространства, обнаружение и сопровождение целей, в частности на малых высотах, формируя основу работы вражеской ПВО на этом направлении.
Потеря такого комплекса оценивается примерно в 60 миллионов долларов и существенно ослабляет возможности противника в воздухе.
Заснятый момент поражения РЛС бойцы обнародовали в соцсетях.
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