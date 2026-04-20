Выведены из строя: в ГУР показали поражение двух крупных десантных кораблей РФ в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли успешные удары по двум крупным десантным кораблям государства-агрессора России - ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Детали

Как отмечается, в момент удара вражеские корабли, принадлежащие российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

Смотрите также: Бойцы бригады "Стальная граница" разгромили 2 штурмовые группы рашистов и уничтожили пушки "Гиацинт-Б". ВИДЕО

ВДК проекта 775 "Ямал" - корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость корабля - более 80 миллионов долларов.

ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" - корабль 1975 года выпуска грузоподъемностью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость корабля - более 70 миллионов долларов.

По данным ГУР, оба корабля, которые Россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.

В рамках операции во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Подльот-к1". Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты Сил обороны разгромили замаскированную зенитную установку ЗУ-23-2 оккупантов на Севере. ВИДЕО

