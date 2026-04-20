Выведены из строя: в ГУР показали поражение двух крупных десантных кораблей РФ в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" во временно оккупированном Крыму нанесли успешные удары по двум крупным десантным кораблям государства-агрессора России - ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Детали

Как отмечается, в момент удара вражеские корабли, принадлежащие российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

  • ВДК проекта 775 "Ямал" - корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость корабля - более 80 миллионов долларов.
  • ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" - корабль 1975 года выпуска грузоподъемностью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость корабля - более 70 миллионов долларов.

По данным ГУР, оба корабля, которые Россия использовала в преступной войне против Украины, выведены из строя.

В рамках операции во временно оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Подльот-к1". Приблизительная стоимость комплекса РЛС составляет 5 миллионов долларов.

Что предшествовало?

  • Ранее в СБУ сообщали, что были поражены 3 вражеских корабля, РЛС и логистика врага в оккупированном Крыму.

- привет Storm Shadow , где летал ?
- летал я в Крым - ****** "Ямал" . !!

Було... Рік тому... "Пафтарили"...
20.04.2026 09:13 Ответить
20.04.2026 09:17 Ответить
Новина чудова ,а чому вони не ввійшли в звіт Ген. штабу ?
20.04.2026 09:21 Ответить
Мабуть тому, що ці корита вже були вражені раніше і не перебувають в бойовому стані. Тому їх і не вивели звідти. Може щось поремонтували, а сили оборони завітали привітатись
20.04.2026 09:32 Ответить
А мені подльот к "Подльоту" сподобався. Ефективна х..ня! )))
20.04.2026 09:26 Ответить
Локатор не самая дорогах часть в РЛС!
20.04.2026 09:32 Ответить
 
 