2 846 0
Бойцы бригады "Сталевий кордон" разгромили 2 штурмовые группы рашистов и уничтожили орудия "Гиацинт-Б". ВИДЕО
Пограничники бригады "Сталевий кордон" уничтожили 2 орудия 2А36 "Гиацинт-Б" в тылу противника на расстоянии более 20 километров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также бойцы остановили две вражеские штурмовые группы на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Также украинские защитники добавляют, что по результатам радиоперехватов подтверждена ликвидация 10 оккупантов.
Видео опубликовано в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
