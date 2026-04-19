Бойцы бригады "Сталевий кордон" разгромили 2 штурмовые группы рашистов и уничтожили орудия "Гиацинт-Б". ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" уничтожили 2 орудия 2А36 "Гиацинт-Б" в тылу противника на расстоянии более 20 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также бойцы остановили две вражеские штурмовые группы на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Также украинские защитники добавляют, что по результатам радиоперехватов подтверждена ликвидация 10 оккупантов.

Видео опубликовано в соцсетях.

