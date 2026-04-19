РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Операторы дронов
2 846 0

Бойцы бригады "Сталевий кордон" разгромили 2 штурмовые группы рашистов и уничтожили орудия "Гиацинт-Б". ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" уничтожили 2 орудия 2А36 "Гиацинт-Б" в тылу противника на расстоянии более 20 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также бойцы остановили две вражеские штурмовые группы на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также украинские защитники добавляют, что по результатам радиоперехватов подтверждена ликвидация 10 оккупантов.

Видео опубликовано в соцсетях.

Автор: 

армия РФ (22561) Госпогранслужба (7080) пограничники (1682) штурм (632) уничтожение (9623) артиллерия (721) дроны (6864)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 