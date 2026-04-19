Операторы дронов 23-й бригады перехватчиками STING сбили 12 российских БПЛА. ВИДЕО

Пилоты 23-й бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины перехватили и поразили 12 воздушных целей противника в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российских беспилотников операторы дронов-перехватчиков STING от "Диких шершней" сбили 6 "Шахедов", 4 "Молнии" и 2 БПЛА ZALA.

В результате мастерской работы в воздухе все цели были уничтожены.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Диких шершней".

