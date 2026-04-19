Дронарі 23-ї бригади перехоплювачами STING збили 12 російських БпЛА. ВIДЕО
Пілоти 23-ї бригади "Хортиця" Національної гвардії України перехопили та уразили 12 повітряних цілей противника у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки російських безпілотників оператори дронів-перехоплювачів STING від "Диких шершнів" збили 6 "Шахедів", 4 "Молнії" та 2 БпЛА ZALA.
У результаті майстерного відпрацювання в повітрі всі цілі було знищено.
Відео опубліковане у телеграм-каналі "Диких шершнів".
