Невдала спроба збити український БпЛА розірвала тіло окупанта навпіл: бойова робота бійців 82-ї бригади. ВIДЕО 18+

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ліквідували окупанта у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах рашист, лежачи на землі, намагається збити український БпЛА зі стрілецької зброї, проте марно.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час наближення дрона у загарбника з рук випадає магазин з патронами, і в ту ж мить ворога розриває навпіл ударом безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпажі літаків Як-52 збили 8 російських БпЛА в небі над Одещиною. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також: Сили оборони розгромили командний пункт окупантів ударом HIMARS. ВIДЕО