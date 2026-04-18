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Невдала спроба збити український БпЛА розірвала тіло окупанта навпіл: бойова робота бійців 82-ї бригади. ВIДЕО 18+

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ліквідували окупанта у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах рашист, лежачи на землі, намагається збити український БпЛА зі стрілецької зброї, проте марно.

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Під час наближення дрона у загарбника з рук випадає магазин з патронами, і в ту ж мить ворога розриває навпіл ударом безпілотника.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21601) знищення (10615) ДШВ Десантно-штурмові війська (503) дрони (8776) 82 окрема десантно-штурмова бригада (85)
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Топ коментарі
+11
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18.04.2026 17:19 Відповісти
+7
добре..
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18.04.2026 17:04 Відповісти
+4
Чудова демонстрація що буде із ногами росіянського солдата-окупаета, що ступив на українську землю 👍
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18.04.2026 17:37 Відповісти

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