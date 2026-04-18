Невдала спроба збити український БпЛА розірвала тіло окупанта навпіл: бойова робота бійців 82-ї бригади. ВIДЕО 18+
Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ліквідували окупанта у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах рашист, лежачи на землі, намагається збити український БпЛА зі стрілецької зброї, проте марно.
Під час наближення дрона у загарбника з рук випадає магазин з патронами, і в ту ж мить ворога розриває навпіл ударом безпілотника.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+11 Валерий К #448385
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+7 Николай Водяной #461390
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+4 Сергій Руденко #612395
показати весь коментар18.04.2026 17:37 Відповісти Посилання
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