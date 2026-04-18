Неудачная попытка сбить украинский БПЛА разорвала тело оккупанта пополам: боевая работа бойцов 82-й бригады. ВИДЕО 18+
Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ уничтожили оккупанта в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах рашист, лежа на земле, пытается сбить украинский БПЛА из стрелкового оружия, однако тщетно.
Во время приближения дрона у захватчика из рук выпадает магазин с патронами, и в тот же миг врага разрывает пополам удар беспилотника.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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