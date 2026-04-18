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Неудачная попытка сбить украинский БПЛА разорвала тело оккупанта пополам: боевая работа бойцов 82-й бригады. ВИДЕО 18+

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ уничтожили оккупанта в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах рашист, лежа на земле, пытается сбить украинский БПЛА из стрелкового оружия, однако тщетно.

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Во время приближения дрона у захватчика из рук выпадает магазин с патронами, и в тот же миг врага разрывает пополам удар беспилотника.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23381) уничтожение (10295) ДШВ Десантно-штурмовые войска (495) дроны (7671) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (85)
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Топ комментарии
+11
Схожий на:
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18.04.2026 17:19 Ответить
+7
добре..
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18.04.2026 17:04 Ответить
+4
Чудова демонстрація що буде із ногами росіянського солдата-окупаета, що ступив на українську землю 👍
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18.04.2026 17:37 Ответить

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