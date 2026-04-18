РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12609 посетителей онлайн
Новости Видео Атака дронов на Одессу Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
7 031 27

Экипажи самолетов Як-52 сбили 8 российских БПЛА в небе над Одесской областью. ВИДЕО

Пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" во время одной из российских атак уничтожили вражеские беспилотники в небе над Одесской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи самолетов Як-52 мастерски перехватили и сбили дроны-камикадзе, "Шахеды" и разведывательные БПЛА противника в воздухе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Самолеты Як-52 являются важным элементом противодействия беспилотной угрозе и демонстрируют высокую эффективность в борьбе с вражескими дронами.

В результате боевых действий было поражено 8 российских БПЛА.

Смотрите также: Разведчики ГУР провели серию рейдов и зачистили позиции оккупантов в Запорожье. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны разгромили командный пункт оккупантов ударом HIMARS. ВИДЕО

Автор: 

Одесская область (4496) самолет (3754) уничтожение (10295) ВСУ (8041) дроны (7671) Шахед (2342)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
дякую ! але шкода що немає щось більш ********* типа тукано, або можливо апач. Бо тут збиття відбувається візуально, і це небезпечно а то й неможливо у складних погодних умовах.
показать весь комментарий
18.04.2026 16:16 Ответить
+8
Красавчики! Браво!
показать весь комментарий
18.04.2026 16:18 Ответить
+8
прекрасно !
Україна - лідер по бпла-перехоплювачам, збиває шахеди а ля "барон россо" Першої світової.
Видайте ще пілотам маузери і залізні сковорідки під сраку.

маючи міліардні доларові бюджети на зброю, ЗЄльона влада не напружується по розробці бодай якоїсь прицільної станції і встановлення кулеметів в малу авіацію.

а навіщо, якщо корупційні дружбани ЗЄлі жахнуть одразу українськими Петріотами ?

.
показать весь комментарий
18.04.2026 16:29 Ответить

Загрузка...

 
 