Экипажи самолетов Як-52 сбили 8 российских БПЛА в небе над Одесской областью. ВИДЕО

Пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" во время одной из российских атак уничтожили вражеские беспилотники в небе над Одесской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи самолетов Як-52 мастерски перехватили и сбили дроны-камикадзе, "Шахеды" и разведывательные БПЛА противника в воздухе.

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Самолеты Як-52 являются важным элементом противодействия беспилотной угрозе и демонстрируют высокую эффективность в борьбе с вражескими дронами.

В результате боевых действий было поражено 8 российских БПЛА.

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