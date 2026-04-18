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Экипажи самолетов Як-52 сбили 8 российских БПЛА в небе над Одесской областью. ВИДЕО
Пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" во время одной из российских атак уничтожили вражеские беспилотники в небе над Одесской областью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи самолетов Як-52 мастерски перехватили и сбили дроны-камикадзе, "Шахеды" и разведывательные БПЛА противника в воздухе.
Самолеты Як-52 являются важным элементом противодействия беспилотной угрозе и демонстрируют высокую эффективность в борьбе с вражескими дронами.
В результате боевых действий было поражено 8 российских БПЛА.
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Україна - лідер по бпла-перехоплювачам, збиває шахеди а ля "барон россо" Першої світової.
Видайте ще пілотам маузери і залізні сковорідки під сраку.
маючи міліардні доларові бюджети на зброю, ЗЄльона влада не напружується по розробці бодай якоїсь прицільної станції і встановлення кулеметів в малу авіацію.
а навіщо, якщо корупційні дружбани ЗЄлі жахнуть одразу українськими Петріотами ?
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